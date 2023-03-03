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Євросоюз передасть Україні 5 700 сонячних панелей

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
сонячні панелі
Фото: Unsplash

Європейський Союз невдовзі передасть Україні першу партію сонячних панелей у кількості 5 700 штук.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні на своїй сторінці у Twitter.

— Росія навмисно б’є по українській енергетичній інфраструктурі. Ми працюємо з Україною задля відновлення електропостачання, ремонтуючи і відновлюючи пошкоджену інфраструктуру. Зараз я можу оголосити, що першу партію сонячних панелей незабаром буде доставлено в Україну, – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що така кількість здатна покрити 11 тис. квадратних метрів дахів громадських будівель, шкіл, лікарень та пожежних частин.

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—  ENEL (найбільша італійська енергетична компанія, – Ред.) жертвує 5 700 панелей Україні. Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії за підтримки Європейського фонду інновацій, – додала фон дер Ляєн.

Очікується, що постачання відбудеться до літа 2023 року.

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