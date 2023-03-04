Новий наступ РФ застряг у багнюці, навесні та влітку ЗСУ домінуватимуть – The Telegraph

Березень, 04 в 14:06

Невдале повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже другий рік, проте російський диктатор Володимир Путін продовжує робити ті самі помилки, і так званий новий наступ застряг в українській багнюці, пише видання The Telegraph.

– Це те, що стало на заваді іншому диктатору в недалекій історії – Адольфу Гітлеру під час операції Барбаросса в 1941 році. Для цього навіть є російське слово “распутица” (сезон року, коли пересування ґрунтовими дорогами стає важким). Навіть звичайний студент, який вивчає військову стратегію, знає, що наступальні маневри з використанням важких танків не дуже добре працюють у болоті, однак Кремль вже двічі потрапив у халепу, – пише автор.

Видання також критикує російську армію за використання безглуздої тактики наступу часів Першої світової війни, яка не спрацьовує проти добре оснащеної, навченої і високомотивованої української армії.

– Українські війська домінуватимуть на полях битв цієї весни та літа. Російські невдачі будуть повторюватися. До Києва надходитиме нова зброя, а рішучість українців у відстоюванні своєї свободи зростатиме. Кремль буде відчайдушно шукати спосіб змінити правила гри – саме тому ми повинні стежити за хімічною зброєю, – підсумував автор публікації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 374-ту добу.

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