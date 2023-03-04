Передання винищувачів Україні зрушилося з місця завдяки позиції Британії – посол

Березень, 04 в 18:09

Постачання сучасних танків для України зрушилося з місця завдяки рішучій позиції Великої Британії. Аналогічний процес відбувається зараз з винищувачами, необхідними для контрнаступу та звільнення тимчасово окупованих територій.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. За його словами, Британія сприяє формуванню консенсусу.

– Коли Британія каже про те, що ми можемо отримати лише в мирний час – це спроба бути відвертими у спілкуванні та не лякати союзників. Тобто намагатися сприяти формуванню консенсусу, як Британія це часто робить в НАТО, – сказав Пристайко.

Він пояснив, що Україні необхідні підготовлені пілоти та фахівці для функціонування складної техніки, зокрема винищувачів, що вимагає взаємодії багатьох союзників НАТО.