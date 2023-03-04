Березень, 04 в 16:00

Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила за початок офіційних переговорів про вступ України до Євросоюзу вже у 2023 році.

Про це вона заявила під час спілкування з журналістами у Львові.

Мецола зазначила, оскільки постійно лунають заяви, що Україна – це Європа, то переговори про членство в ЄС мають розпочатися якомога швидше.

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– Я сподіваюся, що переговори про вступ можуть розпочатися вже цього року. Майбутнє України – в Європейському Союзі, – наголосила вона.

Голова Європарламенту також відзначила прогрес України щодо реалізації рекомендацій Єврокомісії.

– Темпи, з якими Верховна Рада та уряд просуваються щодо заявки в ЄС, мене вражають, – повідомила Мецола.

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабної війни.

23 червня 2022 року всі 27 країн-членів ЄС підтримали надання Україні статусу країни-кандидата на вступ. Однак перш ніж розпочнуться офіційні переговори, Київ повинен виконати сім блоків рекомендацій Єврокомісії, які стосуються реформ у різних сферах.

Восени 2023 року очікується звіт Єврокомісії щодо прогресу України.

Як інформує видання The Guardian, остаточне рішення залежатиме від урядів держав-членів ЄС. І деякі з них скептично ставляться до того, що Україна зможе оговтатися від війни та провести необхідні демократичні та антикорупційні реформи, щоб найближчим часом отримати право на членство.

Водночас Роберта Мецола є однією з тих у ЄС, хто оптимістично налаштований щодо європерспектив України і вважає, що і розгляд заявки, і реформи можуть бути швидкими.

Після старту офіційних переговорів Європейська комісія повинна буде оцінити, чи відповідає Київ критеріям членства в ЄС з точки зору належного управління, демократичних свобод і верховенства права, а потім опублікувати свій висновок.

Згодом лідери 27 країн-членів ЄС вирішуватимуть, чи приймати і коли приймати Україну до складу блоку.

Вступ в Євросоюз часто займав більше п’яти років, а для деяких кандидатів, таких як Туреччина та країни Західних Балкан, він майже зупинився.