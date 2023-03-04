ЄС із партнерами працюватиме над тим, щоб РФ заплатила за агресію проти України – фон дер Ляєн

Березень, 04 в 13:22

Зростає кількість доказів прямих нападів російських військових на цивільне населення, а також на енергетичну та іншу інфраструктуру України, тому ЄС разом із партнерами мають зробити все для притягнення всіх винних до відповідальності.

Про це йдеться в заяві глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з нагоди створення Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України.

– Російське вторгнення принесло Україні невимовні страждання. Майже рік тому світ виявив жахи Бучі. Я сама була там і була свідком звірств, скоєних російськими військами… Не щадили навіть дітей. Росія та Путін за свої жахливі злочини мають бути притягнуті до відповідальності, – наголосила вона.

За її словами, ЄС підтримує роль Міжнародного кримінального суду та створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії.

Зараз дивляться

– Я пишаюся тим, що на цій конференції як перший крок ви підпишете угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі. Євросоюз разом із нашими партнерами продовжуватиме працювати над тим, щоб Росія заплатила за свої злочини, – додала фон дер Ляєн.

Після звірств у Бучі Урсула фон дер Ляєн доручила комісару з питань правосуддя Дідьє Рейндерсу відстежувати й підтримувати координацію зусиль ЄС у розслідуванні скоєних в Україні воєнних злочинів і злочинів проти людства.

За підтримки Євроюсту створена спільна слідча група для збору доказів та розслідування особливо тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

Джерело: European Union in Ukraine