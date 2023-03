Жалюгідний блазень: Кислиця висміяв заяву Лаврова про “напад України”

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця розкритикував скандальні заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який під час саміту G20 в Індії сказав, що РФ намагається зупинити війну.

На думку Кислиці, очільник російського МЗС поєднує в собі три амплуа: клоуна, блазня та придурка. Представник України при ООН стверджує, що Лавров – це жалюгідна людина.

A joker, jester or jerk. A joker is a funny character found in circus while a jester is a person who is employed to entertain his master. “The war that was launched against us,” says bathetic lavrov making fun of himself provoking humiliating audience laughter. Ignominious jerk! pic.twitter.com/RvSGmQZdZp

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 3, 2023