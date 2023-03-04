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Жалюгідний блазень: Кислиця висміяв заяву Лаврова про “напад України”

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Жалюгідний блазень: Кислиця висміяв заяву Лаврова про “напад України”

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця розкритикував скандальні заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який під час саміту G20 в Індії сказав, що РФ намагається зупинити війну.

На думку Кислиці, очільник російського МЗС поєднує в собі три амплуа: клоуна, блазня та придурка. Представник України при ООН стверджує, що Лавров – це жалюгідна людина.

– Клоун, блазень або придурок. Клоун – це кумедний персонаж цирку. Блазень – це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. Війна, яку розв’язали проти нас – це говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміх, викликаючи принизливий регіт публіки. Безчесний придурок, – заявив Кислиця у Twitter.

Раніше на заході в Індії Лавров заявив, що начебто це Україна напала на Росію, а країна-агресор РФ насправді намагається “зупинити війну”.

Після цих слів всі присутні у залі почали сміятися. Лавров удав, що не помітив сміху публіки.

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