Жалюгідний блазень: Кислиця висміяв заяву Лаврова про “напад України”

Березень, 04 в 13:09

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця розкритикував скандальні заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який під час саміту G20 в Індії сказав, що РФ намагається зупинити війну.

На думку Кислиці, очільник російського МЗС поєднує в собі три амплуа: клоуна, блазня та придурка. Представник України при ООН стверджує, що Лавров – це жалюгідна людина.

– Клоун, блазень або придурок. Клоун – це кумедний персонаж цирку. Блазень – це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. Війна, яку розв’язали проти нас – це говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміх, викликаючи принизливий регіт публіки. Безчесний придурок, – заявив Кислиця у Twitter.

A joker, jester or jerk. A joker is a funny character found in circus while a jester is a person who is employed to entertain his master. “The war that was launched against us,” says bathetic lavrov making fun of himself provoking humiliating audience laughter. Ignominious jerk! pic.twitter.com/RvSGmQZdZp Зараз дивляться — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 3, 2023

Раніше на заході в Індії Лавров заявив, що начебто це Україна напала на Росію, а країна-агресор РФ насправді намагається “зупинити війну”.

Після цих слів всі присутні у залі почали сміятися. Лавров удав, що не помітив сміху публіки.