Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Чисті, як сльоза: президент Сербії відкидає звинувачення в постачанні боєприпасів Україні чи Росії

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Александар Вучич
Фото: Depositphotos

Президент Сербії Александар Вучич спростував повідомлення про постачання боєприпасів Україні чи Росії.

Про це він повідомив 5 березня на конференції ООН, повідомляє видання Danas.

– Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза, — сказав він. 

За словами президента, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні Росії, ні Україні, та назвав тих хто стверджує протилежне – брехунами.

Зараз дивляться

–  Їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії, – зауважив Вучич.

Нагадаємо, напередодні представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що нібито сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 одиниць для реактивних систем залпового вогню Град, які використовувалися як російськими, так і українськими військами.

Раніше президент Вучич заявляв, що серби, завербовані російською приватною військовою кампанією (ПВК) Вагнера, будуть притягнуті до відповідальності, коли повернуться на батьківщину.

Читайте
Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів до ПВК Вагнера

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка