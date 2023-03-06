Смерть Сталіна та події у Москві дають розуміння, що може статися після поразки Путіна – ГУР

Березень, 05 в 23:38

Російський диктатор Володимир Путін і генеральний секретар Комуністичної партії Радянського Союзу (1922—1953) Йосип Сталін – це хворобливі параноїки, в яких втрата особистої влади стали одним з найпотаємніших страхів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У ГУР нагадали, що саме 5 березня 1953 року, 70 років тому, помер Сталін – кривавий кремлівський диктатор, який боявся втратити владу та прагнув знищити українців точно так само, як і Путін.

Смерть Сталіна та зумовлені нею події у Москві також дають контур розуміння, що може статись з Росією після воєнної поразки та зникнення Путіна. Боротьба за владу, розвінчування культу особи вождя, коротка мить так званої відлиги, а далі — новий етап репресій та агресії, зазначили у ГУР.

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– Воєнні злочини, скоєні росіянами під час агресії проти України, довели, що Путін так само наполегливо копіює Сталіна й у прагненні геноциду української нації, – йдеться у повідомленні.

У ГУР вважають, що для сталого миру в Європі після перемоги над агресивною Росією ключовим завданням для України та цивілізованого світу має стати остаточне руйнування сталінсько-путінського утворення, а не пересування нар у в’язниці народів.