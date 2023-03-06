Березень, 06 в 9:55

Партія реформ прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас попередньо посіла перше місце на парламентських виборах.

Про це повідомляє видання ERR.

За остаточними результатами виборів Партія реформ отримала 31,2% голосів, або 37 мандатів. Це втричі більше, ніж у складі попереднього Рійгікогу.

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Таким чином у Таллінні зберігається один із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

Естонська консервативна народна партія (EKRE) отримала 16,1% голосів виборців, тож у Рійгікогу отримує 17 мандатів. Варто зазначити, що в попередньому скликанні парламенту партія EKRE мала на два місця більше.

На третьому місці – Центристська партія з 15,3% голосів. Партія отримує 16 мандатів, але на 10 місць менше, ніж у попередньому складі Рійгікогу.

Раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала союзників посилити оборонну промисловість, щоб надати Україні необхідні снаряди.