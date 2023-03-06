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РФ вербує хронічно хворих солдатів для війни проти України – перехоплення ГУР

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ вербує хронічно хворих солдатів для війни проти України – перехоплення ГУР
Фото: Міноборони

Через нестачу особового складу в підрозділах окупантів спостерігаються випадки перебування на службі хронічно хворих російських військовослужбовців, зокрема, на гепатит C.

Про це свідчить розмова російського солдата зі знайомою, перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

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За даними ГУР, звільнення цих окупантів здійснюється лише у разі наявності військовослужбовців, які можуть їх замінити.

– Сказали, що ти нам давай когось іншого на заміну, і тоді ми його відпустимо. Зрозумів? Ось, ти коли підписував усе це, ти комусь говорив про це? У тебе ніхто нічого не питав і лікарню ти не проходив. З цією хворобою ти взагалі не повинен служити, – йдеться у перехопленій розвідкою розмові.

Ця ситуація складається у зв’язку з відсутністю проведення первинного медичного огляду в мобілізованого особового складу армії РФ.

Проте у Головному управлінні розвідки запевняють, що за кожен воєнний злочин росіян проти України буде справедлива відплата.

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