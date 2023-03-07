Березень, 07 в 12:59

Гендерна рівність у світі стає дедалі віддаленішою метою, для досягнення якої знадобиться ще три століття.

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своїй промові на Генеральній Асамблеї напередодні 8 березня.

Він озвучив оцінку організації ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН-Жінки).

Зараз дивляться

За словами Гутерреша, глобальний прогрес у сфері прав жінок “зникає на наших очах”.

– Гендерна рівність стає все більш віддаленою. За нинішніх темпів розвитку ООН-Жінки відкладає її на 300 років, – зазначив Гутерреш.

Генсек нагадав про високі показники материнської смертності, примус дівчаток до раннього шлюбу, про викрадення та напади на дівчат за те, що ті відвідували школу. Гутерреш наголосив, що всі ці факти є доказом того, що надія на досягнення гендерної рівності “стає все більш віддаленою”.

– Права жінок зазнають зловживань, погроз і порушень у всьому світі… Прогрес, досягнутий протягом десятиліть, зникає на наших очах, – заявив генсек ООН.

Він згадав про особливо жахливі умови в Афганістані, де “жінки та дівчата були викреслені з суспільного життя” після того, як владу захопив радикальний ісламістський рух Талібан.

Гутерреш не назвав інших конкретних країн, де порушуються права жінок, зокрема не згадав про протести в Ірані.

– Кризи та конфлікти насамперед і найбільше впливають на жінок і дівчат, – заявив під час виступу генсек ООН, навівши як приклад розв’язану РФ війну проти України.

Для досягнення гендерної рівності Гутерреш закликав до “колективних і термінових” дій, починаючи від підвищення рівня освіти, доходів і зайнятості для жінок і дівчат, особливо в країнах, що розвиваються, до сприяння їх участі в сфері науки та технологій.

– Століття патріархату, дискримінації та шкідливих стереотипів створили величезний гендерний розрив у науці та технологіях. Давайте прояснимо: глобальні рамки не працюють для жінок і дівчат всього світу. Їх потрібно змінити, – наголосив він, нагадавши, що жінки становлять лише 3% лауреатів Нобелівської премії в цих сферах.

Генсек ООН закликав уряди, громадянське суспільство та приватний сектор до “колективних дій” у всьому світі, щоб забезпечити освіту з урахуванням гендерних аспектів та збільшити інвестиції в “подолання цифрового гендерного розриву”.

У серпні минулого року Кабінет міністрів України схвалив державну стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року.

А на початку цього року уряд затвердив план з реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності чоловіків і жінок.