Обіцяють не повертатися в Україну: омбудсмен показав бесіду з полоненими росіянами перед обміном

Березень, 07 в 23:44

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив відео бесіди з російськими військовополоненими, яких повернули до РФ в межах обміну 7 березня.

За словами омбудсмена, схожа “виховна бесіда” з російськими солдатами, які брали участь у війні проти України, є традиційною.

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– Я представляю секретаря уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Які у вас питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні? Є?

– Ні (відповіли російською мовою. – Ред.).

– Відсутні? Скарг немає? Поводилися з вами нормально? Харчування?

– Так.

– Сподіваюсь, ми більше не побачимося?

– Ні.

– Обіцяєте, хлопці?

– Так.

– У вас такий самий інститут (Уповноваженого з прав людини. – Ред.) є в Росії. Ним керує Москалькова Тетяна, якщо ви чули про таку. Якщо вас ще раз захочуть сюди відправити, ви маєте право до неї звернутися. Вона готова вам допомагати. Сподіваюсь, так і буде. Так?

– Так.

Внаслідок обміну військовополоненими 7 березня Україні вдалося повернути додому 130 воїнів, серед яких є захисники Маріуполя та Азовсталі.