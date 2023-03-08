Обіцяють не повертатися в Україну: омбудсмен показав бесіду з полоненими росіянами перед обміном
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив відео бесіди з російськими військовополоненими, яких повернули до РФ в межах обміну 7 березня.
За словами омбудсмена, схожа “виховна бесіда” з російськими солдатами, які брали участь у війні проти України, є традиційною.
– Я представляю секретаря уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Які у вас питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні? Є?
– Ні (відповіли російською мовою. – Ред.).
– Відсутні? Скарг немає? Поводилися з вами нормально? Харчування?
– Так.
– Сподіваюсь, ми більше не побачимося?
– Ні.
– Обіцяєте, хлопці?
– Так.
– У вас такий самий інститут (Уповноваженого з прав людини. – Ред.) є в Росії. Ним керує Москалькова Тетяна, якщо ви чули про таку. Якщо вас ще раз захочуть сюди відправити, ви маєте право до неї звернутися. Вона готова вам допомагати. Сподіваюсь, так і буде. Так?
– Так.
Внаслідок обміну військовополоненими 7 березня Україні вдалося повернути додому 130 воїнів, серед яких є захисники Маріуполя та Азовсталі.