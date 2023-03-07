Березень, 07 в 12:38

Представники США та Євросоюзу провели зустріч із керівниками компаній алмазної промисловості, торгівлі та лабораторій щодо запровадження ефективних санкцій проти алмазної галузі Росії.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

У Держдепартаменті зазначають, що Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі алмазами.

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– Обговорення було зосереджене на найефективніших і найдієвіших способах перервати цей потік доходів, – йдеться в повідомленні.

Так, питання щодо обмежень обговорювали посол Джеймс О’Браєн і заступник генерального директора та головного спеціаліста з питань торговельного правозастосування Європейської комісії Деніс Редонне з американськими та європейськими представництвами діамантової галузі.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що Сполучені Штати ввели санкції щодо російських діамантів, проте це не зупиняє потік російських дорогоцінних каменів на Західний ринок.

Здебільшого це пов’язано з особливістю експорту ювелірної продукції.

Більшість діамантів у необробленому вигляді потрапляє в Індію, де переробляється близько 90% алмазів у світі.