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Ймовірно, це не останній випадок, варварство РФ: речник Держдепу США про розстріл українського військового

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Нед Прайс
Фото: Getty Images

Державному департаменту США стало відомо про жахливе відео страти беззбройного українського захисника, який, за поки непідтвердженими даними, перебував у російському полоні.

Про це заявив речник американського Державного департаменту Нед Прайс. За його словами, злочин та вбивство військового на кадрах – це жахливе варварство.

– Жахливі образи цього беззбройного українця, якого страчують після простої заяви Слава Україні, просто захоплюють дух з точки зору варварства, – сказав Прайс під час брифінгу.

На його думку, Російській Федерації має бути соромно. Прайс наголосив, що країна-агресор зневажає основні правила війни, елементарну гуманність та порядність, коли бере участь у подібних звірствах.

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– На жаль, це, мабуть, не останній випадок. Наші українські партнери ведуть підрахунок про потенційні звірства воєнних злочинів, які зараз мають десятки тисяч випадків, – сказав він.

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Джерело: CNN
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