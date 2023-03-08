Березень, 08 в 0:48

Державному департаменту США стало відомо про жахливе відео страти беззбройного українського захисника, який, за поки непідтвердженими даними, перебував у російському полоні.

Про це заявив речник американського Державного департаменту Нед Прайс. За його словами, злочин та вбивство військового на кадрах – це жахливе варварство.

– Жахливі образи цього беззбройного українця, якого страчують після простої заяви Слава Україні, просто захоплюють дух з точки зору варварства, – сказав Прайс під час брифінгу.

На його думку, Російській Федерації має бути соромно. Прайс наголосив, що країна-агресор зневажає основні правила війни, елементарну гуманність та порядність, коли бере участь у подібних звірствах.

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