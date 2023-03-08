Уряд Кореї дозволив Польші постачати в Україну гаубиці Krab – ЗМІ

Березень, 08 в 14:05

Минулого року уряд Південної Кореї схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab.

Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на представника оборонних закупівель у Сеулі.

Бюро технічного контролю Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу шасі південнокорейського виробництва гаубиці.

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– Ми переглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA, потім ми ухвалили рішення надати ліцензію на експорт до Польщі, – сказав директор європейсько-азійського відділу DAPA Кім Хен-Чьол.

Він наголосив, що позиція Сеула полягає в тому, щоб не передавати Україні системи озброєння. Південнокорейське законодавство ускладнює прямий продаж зброї країнам, які перебувають у стані активного конфлікту.

Під час візиту до Сеула у січні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, згадуючи інші країни, які змінили свою політику ненадання зброї.

САУ Краб виготовлена польською компанією Huta Stalowa Wola. Гаубиця складається з південнокорейського шасі K9 Thunder, вежі британської BAE Systems, 155-мм гармати французької Nexter Systems і польської системи управління вогнем.