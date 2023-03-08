Відрізали одну ногу, ще семеро 300-х: окупанти скаржаться на значні втрати в армії РФ – перехоплення ГУР

Березень, 08 в 19:51

Російські загарбники продовжують скаржитися на велику кількість загиблих, тіла яких лежать на кожному кроці, а також на зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблим як “гарматне м’ясо”.

Про це свідчить розмова російського солдата зі своїм товаришем, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

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– Та водій наш, ногу відрізали одну. Семеро людей – 300-ті. Гора трупів, ще й додалося. Воронок багато. Я вчора рукою ляп-ляп, а там чиєсь обличчя із землі стирчить, – розповів російський військовий.

Крім того, він поскаржився на зневажливе ставлення до мобілізованих солдатів РФ, яких відправляють на зміну вже загиблим окупантам.

– Там же ніхто із цими резервістами не розмовляє. Я вчора сидів, переговорив. Вони кажуть, кожного дня шестеро людей заходять ротацією, – зазначив боєць окупаційної армії РФ.

У Головному управлінні розвідки пообіцяли, що за кожен воєнний злочин російської армії проти України буде справедлива відплата.