Байден пропонує збільшити фінансування Пентагону у 2024 році з акцентом на допомогу Україні

Березень, 09 в 22:25

Бюджет на 2024 фінансовий рік, представлений адміністрацією президента США Джо Байдена, запитує $63,1 млрд для Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку, включно з конкретним фінансуванням війни в Україні та протидії Китаю – майже на $5 млрд більше, ніж скоригований ухвалений бюджет на 2023 фінансовий рік.

Як пише CNN, запит включає $1,7 млрд, “які допоможуть Україні виграти війну й закласти основи реформ і відновлення для перемоги у світі, а також допоможуть іншим партнерам, які постраждали від війни, стабілізувати свою економіку та підготуватися до відновлення”, йдеться в інформаційному бюлетені Держдепартаменту.

Крім того, новий бюджет просить збільшити фінансування Центру глобальної взаємодії на $1,5 млн, що дасть змогу підтримати програми з протидії пропаганді та дезінформації з боку Росії.

Зараз дивляться

Також запитується $8,9 млн “для підтримки пріоритетної стратегічної мети США – збільшення загального фінансування НАТО, починаючи з 2023 року, як це було погоджено Північноатлантичною радою в грудні 2022 року”.

– Збільшення фінансування цивільного бюджету НАТО дасть змогу організації зберегти свою технологічну й оперативну перевагу в мінливих стратегічних і безпекових умовах, що включають загрози та виклики, такі як агресивніші та напористіші Росія і Китай, необхідність посилення кібербезпеки й загрози, які походять від нових і руйнівних технологій, – ідеться в документі з обґрунтування бюджету.

Пропонований Джо Байденом бюджет США на 2024 рік передбачає збільшення фінансування Пентагону на 3,2% порівняно з рівнем цього року з акцентом на протидію Китаю та допомогу Україні.

Палата представників парламенту на черзі

Представники Білого дому скептично ставляться до того, що республіканці зможуть виробити власну пропозицію щодо бюджету, з огляду на ідеологічні розбіжності та хаотичний характер, що оголився в перші місяці їхнього перебування при владі нижньої палати Конгресу.

Очікується, що найближчим часом Байден постійно посилатиметься на свій бюджет і використовуватиме його як основу своєї політики.

Зі свого боку, республіканці з Палати представників пообіцяли підготувати бюджет найближчими місяцями.