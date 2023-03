Березень, 09 в 18:50

Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти кількох китайських компаній через підтримку іранської програми створення БПЛА.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.

— Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визначило мережу з п’яти компаній та однієї фізичної особи для підтримки зусиль Ірану із закупівлі безпілотних літальних апаратів, – йдеться в заяві Мінфіну.

Зазначається, що ця мережа, яка базується у КНР, відповідає за продаж і постачання тисяч аерокосмічних компонентів, зокрема компонентів, які можуть бути використані для БПЛА, Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA).

Зараз дивляться

HESA брала участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136, який Іран використовував для атак на нафтові танкери і експортував до Росії. Також компанія надавала підтримку Корпусу вартових ісламської революції.

— Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, які є результатом використання Росією іранських БПЛА в Україні, – заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Сьогоднішні дії здійснюються відповідно до президентського указу 13382, який спрямований проти розповсюджувачів зброї масового знищення та їхніх прихильників. З вересня 2022 року Сполучені Штати шість разів оголошували фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва та передачі іранських БПЛА.

За продаж і постачання Ірану компонентів до дронів під санкції потрапили:

Китайська компанія Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co, Ltd (Koto Machinery) використовувала свою бізнес-інфраструктуру для сприяння продажу і постачанню аерокосмічних компонентів, зокрема легких авіаційних двигунів для іранських БПЛА серії Shahed, до HESA в Ірані.

Щоб приховати свою діяльність, Koto Machinery використовувала гонконгську підставну компанію Raven International Trade Limited (Raven) для сприяння укладанню багатомільйонних угод на постачання аерокосмічних компонентів.

Китайська компанія Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd (Guilin Alpha) сприяла продажу і відвантаженню тисяч аерокосмічних компонентів на суму понад $1 млн для HESA в Ірані.

Китайська компанія S&C Trade PTY Co, Ltd (S&C Trade), її співробітник Юн Ся Юань і китайська компанія Shenzhen Caspro Technology Co, Ltd (Caspro) сприяли продажу і відвантаженню HESA в Ірані тисяч аерокосмічних компонентів на сотні тисяч доларів для літаків, гвинтокрилів і БПЛА.

Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade і Caspro включені до переліку за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної або іншої підтримки HESA, а також товарів і послуг на її підтримку. Юн Ся Юань включений до переліку згідно за те, що він діє або має намір діяти в інтересах або від імені, прямо чи опосередковано, компанії S&C Trade.

Санкції передбачають блокування рахунків, власності та будь-яких транзакцій з компаніями із затвердженого списку.

Джерело: Мінфін США