Не лише США: Forbes назвав, хто може навчити українських пілотів літати на F-16

Березень, 09 в 18:18

Минулого тижня з’явилися повідомлення про те, що пара українських пілотів перебуває в США для оцінювання їхньої здатності літати і вести бойові дії на винищувачах F-16.

Хоча президент США Джо Байден і чиновники його адміністрації неодноразово відкидали ідею надання Україні винищувачів F-16, аналіз показує, що це може бути не лише можливістю, але й пробним етапом для визначення того, хто і де може їх тренувати.

Як пише видання Forbes, українські пілоти проходять підготовку в 162-му крилі ВПС Національної гвардії Арізони, що базується поруч з міжнародним аеропортом Тусона в штаті Арізона. Крило має чотири ескадрильї з приблизно 70-80 літаками F-16 і відоме своїм великим досвідом у навчанні іноземних військовослужбовців керувати F-16.

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Згідно з повідомленням Politico, пілоти пробудуть в США кілька тижнів, протягом яких їх оцінюватимуть на тренажерах F-16 на 162-й авіабазі. Однак вони не літатимуть на американських винищувачах. Проте, як пише видання, не варто виключати можливість того, що вони піднімуться в небо на задніх сидіннях двомісних літаків F-16D.

Це оцінювання може відбутися не лише для того, щоб визначити, скільки часу потрібно пілотам ВПС України, щоб стати “достатньо підготовленими” для експлуатації F-16, але й, можливо, для інших західних винищувачів, таких як Gripen, Rafale і Typhoon.

Україна конкретно попросила F-16, а в лютневому листі до Байдена двопартійна група законодавців закликала адміністрацію надати українцям ці або інші винищувачі. Але скептики, такі як заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль, стверджують, що F-16 не настільки важливі для успіху України на полі бою, як наземні системи протиповітряної оборони, безпілотники, бронетехніка і механізовані системи.

За словами Каля, в кращому випадку мине від 8 місяців до року, перш ніж Україна зможе отримати якусь кількість F-16. Але Forbes зауважує, що у випадку з танками M1 Abrams така логіка не є перепоною. Як нещодавно заявила секретар армії США Крістін Вормут, танки можуть надійти в Україну не раніше кінця 2023 року або на початку 2024-го.

Якщо США рано чи пізно нададуть F-16, як українські пілоти і наземні екіпажі навчатимуться керувати ними?

Візит українців до 162-го крила вже показує нам найочевидніший шлях. Ще наприкінці 1980-х років крило приймало і навчало нідерландських пілотів ВПС літати на F-16, а до середини 1990-х років стало призначеним міжнародним тренувальним підрозділом США з підготовки пілотів для винищувачів Viper. Протягом наступних десятиліть 162-ге крило підготувало більшість іноземних екіпажів F-16 від європейських до азійських операторів.

До цього списку входить Польща, яка придбала F-16 у 2006 році. Екіпажі і технічний персонал польських ВПС почали проходити підготовку в 162-му авіазагоні з 2004 року. Але крило не просто приймає іноземних льотчиків в Тусоні. Воно також проводить підготовку в окремих країнах-клієнтах. Мобільні навчальні групи 162-го крила проводять заняття в багатьох країнах світу, зокрема і в Польщі.

Можливість підготовки українських пілотів у сусідній Польщі піднімалася на початку 2022 року, так само як і можливість підготовки українських військових з інших систем озброєння.

Наприкінці січня Київ заявив, що Варшава готова надати літаки F-16, виступаючи в ролі каналу для передання літаків з інших джерел або старіших моделей з власного флоту. Як і у випадку з польськими МіГ-29 для України, НАТО і США не підтримали цю ідею. Але це не означає, що це взагалі неможливо.

Однак є й інші потенційні варіанти для підготовки. Румунія, член НАТО, експлуатує старіші F-16, а ВПС США вже використовують F-16 для патрулювання повітряного простору з військової бази Михайло Когалнічану у східній частині країни. Направлення туди 162-ї мобільної навчальної групи для підготовки українських пілотів також може бути доцільним.

Крім того, минулого року Бухарест купив 32 F-16 у Норвегії. В 2019 році компанія Lockheed Martin і Осло домовилися спільно створити перший центр на норвезькій території для обслуговування глобального флоту F-16. Винищувачі, відправлені в Румунією з центру в Х’єллері, можуть використати американські інструктори. Крім того, потенційно їх можна відправити в Україну після підготовки пілотів.