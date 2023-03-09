Протести триватимуть, поки Грузія не візьме європейський курс – активісти

Березень, 09 в 12:52

Попри заяву керівної партії Грузинська мрія, про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про “іноагентів”, активісти планують знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі у четвер, 9 березня.

Про це на брифінгу заявив член партії Гірчі – Більше свободи Цотне Коберідзе, повідомляє Перший канал.

За словами Коберідзе, мітинг розпочнеться о 19:00 на проспекті Руставелі.

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Демонстранти вимагають від влади негайного звільнення всіх затриманих протестувальників, а також пояснень, як саме уряд планує відкликати законопроєкт Про агентів іноземного впливу.

– Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють Грузинській мрії та вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми, – заявив Коберідзе.

За його словами, протести не припиняться, поки Грузія не візьме гарантований прозахідний курс.

– Ми не віримо російській мрії (партії влади Грузинська мрія, – Ред.) на слово, бо вони неодноразово кидали наше суспільство. Тому важливо робити щось, а не давати обіцянки. Це не можна вважати досягнутою перемогою, особливо на тлі того, коли десятки молодих людей заарештовані, а місцеперебування багатьох невідоме. Усі вони мають бути звільнені, – зауважив Коберідзе.

За словами активістів, протестна хвиля не стихне, доки не буде гарантована європейська перспектива Грузії.

Нагадаємо, у Грузії відбулися протести проти законопроєкту про “іноземних агентів”, який, як наголошують активісти, підкреслює відступ країни від демократії та зближує Тбілісі з Москвою. 9 березня з парламенту відкликали цей законопроєкт.