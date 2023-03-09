Путін може знизити амбіції, щоб утримати вже захоплені території України – розвідка США

Березень, 09 в 10:33

Росія може знизити свої амбіції в Україні, щоб утримати вже захоплені території, попри посилення економічної та оборонної підтримки з боку Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву керівників американської розвідки у Сенаті.

Як пише видання, Путіну доведеться знайти зовнішніх постачальників боєприпасів та оголосити обов’язкову національну мобілізацію, якщо Росія хоче просунутися у своєму річному вторгненні.

Зараз дивляться

– Ми не очікуємо, що цього року російські збройні сили відновляться настільки, щоб досягти значних територіальних успіхів. Путін, ймовірно, краще розуміє межі того, на що здатна його армія, і, схоже, поки що зосереджений на більш обмежених військових цілях, – заявила директорка національної розвідки Авріл Гейнс.

За прогнозами експертів, Китай продовжуватиме свою оборонну та економічну співпрацю з Росією, попри міжнародне засудження вторгнення в Україну та тиск з боку США та їхніх західних союзників.

Нагадаємо, раніше Авріл Гейнс заявляла, що військові ЗС РФ, імовірно, не зможуть продовжувати бойові дії на нинішньому рівні, навіть за можливого захоплення Бахмута, оскільки в місті на сході України тривають запеклі бої.