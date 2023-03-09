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У Британії пропонують передати країнам НАТО Typhoon, щоб інші прискорили надання винищувачів ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Британії пропонують передати країнам НАТО Typhoon, щоб інші прискорили надання винищувачів ЗСУ
Фото: Getty Images

Члени комітету з питань оборони Палати громад Великої Британії запропонували передати іншим країнам НАТО свої винищувачі RAF Typhoon, щоб заохотити держави надати Україні власну бойову авіацію.

Депутат від Консервативної партії Роберт Кортс заявив, що партія британських Typhoon, які знімаються з озброєння Повітряних сил Британії, можуть використати для заміни літаків інших країн, які більше підходять для військових ЗСУ.

– Чи не можна було б поставити їх (Typhoon), якщо не безпосередньо Україні, то одній з країн-партнерів, яка могла б випустити МіГ-19, Су-24 або якийсь інший літак, доступний у всьому світі? – запитав він.

Колишній молодший міністр оборони Британії Марк Франсуа нагадав, що на британській авіабазі Шоубері припадає пилом одна ескадрилья Typhoon.

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– Якби ми віддали хоча б половину з них, половину ескадрильї з шести літаків, і оголосили, що збираємося віддати їх Україні, це могло б допомогти розблокувати МіГ і F-16, яких вони справді хочуть. Замість припадати пилом в ангарі, навіть якщо це займе деякий час, чому ми не можемо надіслати політичний сигнал, запропонувати їм шість з тих Typhoon, які стоять в ангарі? – наголосив Франсуа.

Молодший міністр оборони Британії Джеймс Хіппі зазначив, що подібне рішення не може бути лише символічним.

Водночас він наголосив, що Лондон розглядає можливість передання Києву Typhoon, однак не в короткостроковій перспективі.

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Джерело: The Guardian
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