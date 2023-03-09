Березень, 09 в 20:33

США та їхні союзники за останній рік заблокували або заарештували активи на суму понад $58 млрд, які належать чи контролюються росіянами, які перебувають під санкціями.

Як пише CNN, ці кроки було реалізовано, оскільки західні уряди продовжують посилювати тиск у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Видання вказує, що 9 березня Цільова група Російська еліта, проксі та олігархи (РЕПО) провела свою шосту багатосторонню нараду, щоб обговорити подальшу роботу групи та пообіцяти “подвоїти” свої зусилля щодо покарання президента Росії Володимира Путіна та його соратників.

Зараз дивляться

Цільова група являє собою спільну роботу США, Австралії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Великої Британії та Європейської комісії.

– РЕПО подвоїть зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за її несправедливу війну, протидіючи російським спробам підірвати, обійти або ухилитися від колективних санкцій РЕПО, – йдеться у спільній заяві, опублікованій за підсумками зустрічі.

У групі також планують продовжити виявляти, знаходити й заморожувати активи росіян, які потрапили під санкції, з метою позбавити Кремль коштів, необхідних йому для ведення незаконної війни.

Цільова група, яка була сформована в березні минулого року, також робить подальші кроки щодо припинення ухилення від санкцій, оскільки США та їхні союзники працюють над тим, щоб закрити тріщини в санкційному режимі, який послабив, але не зламав російську економіку.

Після зустрічі в четвер РЕПО також випустила спільну глобальну пораду, покликану допомогти приватному сектору виявити й запобігти поширеним методам обходу санкцій, як-от використання членів сім’ї для збереження доступу до активів, які перебувають під санкціями, створення складних структур власності та використання сторонніх юрисдикцій і неправдивої торговельної інформації для постачання контрольованих товарів, включно з тими, які підтримують військову машину Кремля.

– Цільова група заблокувала фінансові активи й заарештувала розкішні яхти, елітну нерухомість і навіть безцінні предмети мистецтва, причому минулого літа американські чиновники вилучили можливе яйце Фаберже із заарештованої яхти одного російського олігарха, – пише CNN.

Співробітник Мінфіну США повідомив CNN, що РЕПО також надає відповідним урядам цінний і впорядкований механізм для застосування багатьох із тих самих інструментів і передового досвіду в межах ширших зусиль із боротьби з ухиленням від санкцій.

Через рік після вторгнення Росії в Україну чиновники Білого дому зосереджені на тому, як усунути прогалини в боротьбі з ухиленням від санкцій – проблемою, що зачіпає як супротивників, як-от Китай, так і союзників, як Туреччина, Індія та Об’єднані Арабські Емірати.