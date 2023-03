ЄС попередньо погодив прискорення закупівлі та постачання боєприпасів до України – Боррель

Березень, 09 в 12:28

Міністри оборони ЄС на неформальній зустрічі у Стокгольмі 8 березня досягли попередньої домовленості, що Україні треба надати більше артилерійських боєприпасів і доставити їх якнайшвидше. Але ще немає відповідного механізму, як перетворити ці плани на реальність.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі.

– Є загальна згода щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішені. Все має бути детально обговорено. Всі погодилися з тим, що необхідно рухатися вперед, тому що всі погоджуються з метою, яка полягає в тому, щоб підтримати Україну якомога більше і якомога швидше, – наголосив дипломат.

За його словами, за підтримки шведського головування в Раді Євросоюзу продовжиться робота над пакетною угодою на наступному розширеному засіданні, яке відбудеться 20 березня, коли глави МЗС та Міноборони, ймовірно, ухвалять конкретне рішення з цього приводу.

Згідно з планом Борреля, який включає три напрямки, країни ЄС отримають фінансові стимули на €1 млрд, щоб відправити більше артилерійських снарядів до України, та €1 млрд – на спільну закупівлю нових снарядів.

А третій передбачає збільшення потенціалу європейської оборонної промисловості, щоб задовольнити величезний попит.

Джерело: The Diplomatic Service of the European Union