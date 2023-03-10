Китай має глибокі зв’язки з РФ в оборонному секторі, які не змінила війна – CNN

Березень, 10 в 12:35

Державні оборонні заводи Китаю продовжують співпрацювати з оборонними підприємствами РФ, що потрапили під санкції, попри війну Путіна проти України. Митні документи за 2022 рік, з якими ознайомилася CNN, показують, що ключові компанії обох країн продовжують свої багаторічні відносини.

Зокрема, щонайменше до середини листопада минулого року оборонний підрядник Poly Technologies надсилав до Росії деталі для гвинтокрилів та радіообладнання класу повітря-земля. Йдеться про російський авіазавод в Улан-Уде, на який США наклали санкції.

Більшість запчастин призначені для багатоцільових вертольотів Мі-171Е, які використовуються для транспортних і пошуково-рятувальних операцій. Цю модель Китай почав імпортувати з РФ більше 10 років тому.

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Проте також три поставки від Poly Technologies були призначені для обслуговування російського військово-транспортного гелікоптера Мі-171Ш, який може використовувався в операціях Росії проти України.

Водночас CNN наголошує, що “немає жодних доказів того, що будь-який з обмінюваних товарів безпосередньо підтримує російську війну”, і не проводила незалежної перевірки даних, які можуть давати лише часткову картину.

А експерти вважають, що деталі, відправлені китайською фірмою до РФ, є досить базовим обладнанням для літаків російського виробництва, і, “ймовірно, не свідчать про допомогу Китаю російській армії у війні проти України”.

– Ні Китай, ні Росія не хочуть, щоб західні розвідки знали про глибину і широту їхньої стратегічної взаємодії, – заявив Олександр Корольов, старший викладач політики і міжнародних відносин в Університеті Нового Південного Уельсу в Австралії.

На його думку, якби Китай надав РФ летальну допомогу, “все було б зроблено для того, щоб приховати це”, ніби це просто частина регулярного, довгострокового військово-технічного співробітництва”.