Березень, 10 в 22:33

Білоруський правитель Олександр Лукашенко підписав указ Про призов офіцерів запасу на військову службу, який передбачає призов до збройних сил Білорусі до 250 осіб.

Про це йдеться в його пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі 10 березня.

Указ передбачає призов протягом 2023 року до 230 чоловіків віком до 27 років, а також до 20 осіб до органів прикордонної служби. Щодо всіх призваних, у межах цього указу, існує критерій – вони повинні пройти навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах і мати військове звання офіцера, а також бути зараховані в запас.

Зараз дивляться

– Реалізація цього указу дасть змогу підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у Збройних силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву, – ідеться в повідомленні.

Міністерство оборони Білорусі раніше заперечувало інформацію про можливу мобілізацію через війну Росії проти України. Оборонне відомство говорило, що білоруські військові комісії проводять лише планові перевірки списків призовників.

Крім того, на сайті білоруського диктатора повідомляють, що Олександр Лукашенко впродовж 12-13 березня перебуватиме з офіційним візитом в Ірані, де проведе переговори з президентом Ісламської республіки Ібрагімом Раїсі.

Головною темою зустрічі в Тегерані стане “розвиток взаємодії по всьому спектру двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво”. Сторони також хочуть обговорити реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту і логістики. Окрему увагу буде приділено ситуації в регіоні та у світі загалом.

Підтримка агресії РФ з боку Білорусі

Починаючи з 24 лютого 2022 року влада Білорусі підтримує російську агресію проти України, допускаючи військових армії РФ до інфраструктури на своїй території та надаючи повітряний простір для атак по українських містах. Крім того, російські солдати перетнули білорусько-український кордон на початку повномасштабного вторгнення, щоб здійснити своє просування у напрямку до Києва.

Наразі окупаційні війська РФ проходять підготовку на території Білорусі, використовуючи полігони цієї держави, звідки потім вирушають на війну проти України.

Журналісти також повідомляли, що Білорусь, ймовірно, допомагає Росії озброєнням, оскільки є відомості про переправлення танків та іншої бронетехніки на територію РФ. Мінськ цю інформацію заперечує.

У вересні минулого року офіційний Мінськ заявив, що Білорусь створить спільне угруповання військ із РФ через “необхідність протидії агресивним намірам НАТО і забезпечення обороноздатності”. За даними Міноборони Білорусі, до угруповання ввійде до 9 тис. військовослужбовців РФ, а також до 170 танків, до 200 одиниць бронетехніки і до 100 гармат.