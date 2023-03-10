Папа заявив, що війна в Україні “світова” і там задіяні “імперські інтереси не лише Росії”

Березень, 10 в 14:47

Папа Римський Франциск вважає, що російська війна в Україні вже стала світовою.

Таку думку він висловив в інтерв’ю швейцарській телерадіомовній компанії RSI з нагоди десятиріччя його обрання на престол.

Понтифік сказав, що на другий день початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року він пішов до російського посольства у Ватикані й заявив про готовність їхати у Москву, якби Путін був готовий вести з ним переговори про мир.

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– Лавров написав мені: Дякую, але зараз не час. Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й інших імперій. Для імперії властиво ставити нації на другий план, – розповів Папа.

В інтерв’ю він також заявив, що російську війну в Україні можна порівнювати з війнами 1914-1918 і 1939-1945 років.

– Залучено всі великі потуги. Полем битви є Україна. Там воюють всі, – цитує Папу RSI.

Раніше Папа Франциск неодноразово висловлювався щодо повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія.

Зокрема він закликав до припинення вогню всі сторони, що українці сприймали як вимогу припинити захищатися. Критики Папи зауважують, що він однаково говорить і про агресора – Росію і про жертву нападу – Україну.

Джерело: Vatican News