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Польща на кордоні з Білоруссю встановлює протитанкові їжаки

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Польща на кордоні з Білоруссю встановлює протитанкові їжаки

Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, це частина оборонної стратегії Польщі.

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– Сьогодні солдати почали зводити укріплення на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування, – наголосив міністр.

Також польський міністр нагадав, що у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Нагадаємо, з 10 лютого Польща задля безпеки закрила прикордонний перехід із Білоруссю Бобрівники – Берестовиця.

Перед цим парламент Польщі погодив виділення коштів для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю на суму $404 млн.

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Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

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