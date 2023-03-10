Березень, 10 в 11:11

Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, це частина оборонної стратегії Польщі.

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– Сьогодні солдати почали зводити укріплення на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування, – наголосив міністр.

W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023

Також польський міністр нагадав, що у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Нагадаємо, з 10 лютого Польща задля безпеки закрила прикордонний перехід із Білоруссю Бобрівники – Берестовиця.

Перед цим парламент Польщі погодив виділення коштів для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю на суму $404 млн.

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Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter