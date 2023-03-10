Росія відправляє Ірану зразки американської зброї, захопленої в Україні – CNN

Березень, 10 в 16:17

Росія захоплює деяке озброєння і техніку, надані Україні Сполученими Штатами і НАТО, і відправляє їх до Ірану.

У США вважають, що Тегеран намагатиметься переробити ці системи. Про це телеканалу CNN повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням.

Зазначається, що за останній рік офіційні особи США, НАТО та інших західних країн стали свідками кількох випадків захоплення російськими військами меншого за розміром, наплічного озброєння, зокрема протитанкових комплексів Javelin і зенітно-ракетних комплексів Stinger, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою.

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Джерела розповіли, що у багатьох з цих випадків Росія переправляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію цієї зброї.

На думку джерел CNN, таким чином Росія вважає, що продовження поставок захопленої західної зброї до Ірану стимулюватиме Тегеран продовжувати підтримувати війну Росії в Україні.

Американські чиновники не вважають, що ця проблема є широкомасштабною або систематичною, а українські військові з початку війни повідомляли Пентагон про будь-яку втрату американської техніки. Тим не менш, американські чиновники визнають, що це питання важко відстежити.

Неясно, чи вдалося Ірану успішно переробити американську зброю, захоплену в Україні, але Тегеран виявився дуже вправним у розробці систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому.

Зокрема, іранська протитанкова керована ракета Toophan була розроблена на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках. У 2011 році іранці також перехопили американський безпілотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel і переробили його для створення власного безпілотника.

Нещодавно представник Пентагону заявив, що Україна стає “бойовою лабораторією” для випробування іранської зброї за межами Близького Сходу.