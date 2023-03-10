США мають дані про намір Росії влаштувати штучний заколот проти влади Молдови – CNN

Березень, 10 в 19:59

Розвідка США вважає, що особи, пов’язані з російським ГРУ, планують організувати протести в Молдові, щоб спробувати спровокувати штучний заколот проти молдовського уряду з метою встановлення там більш проросійської адміністрації.

Про це повідомив CNN з посиланням на представників Білого дому.

США вважають, що Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв’язків з Євросоюзом.

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Вашингтон також бачить ознаки того, що пов’язані з російським урядом особи можуть проводити підготовку антиурядових демонстрантів у Молдові. Останніми тижнями Кишинів сколихнули антиурядові протести, переважно організовані дружньою до Росії молдовською партією Шор.

США вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява Міноборони Росії минулого місяця про те, що Україна нібито планує вторгнення до невизнаного Придністров’я. Американські чиновники заявили, що ці звинувачення “необґрунтовані, неправдиві і створюють безпідставну тривогу”.

Президент Молдови Мая Санду публічно заявила минулого місяця, що, на її думку, російський уряд планує “серію заходів із залученням диверсантів, які пройшли військову підготовку і переодягнені в цивільний одяг, для здійснення насильницьких дій, нападів на урядові будівлі і захоплення заручників”.

Зазначається, що адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, насторожено ставлячись до постійних зусиль Росії, спрямованих на дестабілізацію Європи.

Сьогодні, 10 березня, стало відомо про те, що на засіданні Кабміну було узгоджене невідкладне будівництво військових фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях України. А наприкінці лютого у ДПСУ проінформували, що Україна посилює контроль на кордоні з невизнаним Придністров’ям. Зокрема, наші військові зводять там фортифікаційні споруди.