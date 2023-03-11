Білий дім планує посилити обмеження на експорт мікросхем до Китаю – Bloomberg

Березень, 11 в 14:38

Уряд США поінформував американські компанії, що вже наступного місяця планує оголосити про нові обмеження на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю, які спрямовані на запобігання розвитку в країні передової індустрії мікросхем.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Нові правила можуть подвоїти кількість машин, які потребують спеціальних ліцензій для експорту, що створить нові перешкоди для таких виробників обладнання, як американська корпорація Applied Materials.

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Вони вимагатимуть експортних ліцензій на певні машини та заборонятимуть громадянам США працювати в Китаї та інших країнах, які можуть становити загрозу національній безпеці. Є також положення, що обмежують підтримку або продаж технологій для певних типів продукції.

Водночас США планує координувати дії з урядами Нідерландів і Японії – двома іншими ключовими країнами для виробництва обладнання для виготовлення мікросхем.

У США є три основні виробники обладнання для виробництва мікросхем: Applied Materials, KLA Corp. і Lam Research Corp. Разом з японською Tokyo Electron Ltd. та нідерландською ASML Holding NV вони домінують у галузі. Без доступу до їхньої найкращої продукції неможливо побудувати заводи, здатні виробляти найсучасніші мікросхеми.