Березень, 11 в 11:34

Уряд Великої Британії закликав найбільших спонсорів Олімпійських ігор чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб не допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі (Франція).

Міністерка культури, ЗМІ і спорту Британії Люсі Фрейзер надіслала відповідного листа британським виконавчим директорам 13 найбільших спонсорів Олімпіади, включно з Coca-Cola, Samsung, Intel, Airbnb та Visa.

Вона нагадала, що політика та спорт в РФ та Білорусі тісно пов’язані. У зв’язку з цим Фрейзер закликала вплинути на позицію МОК, який схиляється до допуску росіян і білорусів на Олімпіаду під так званим нейтральним прапором.

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– Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені. І ми сповнені рішучості не допустити, щоб режими в РФ та Білорусі використовували спорт у своїх пропагандистських цілях. Поки наші занепокоєння, суттєва відсутність ясності та конкретних деталей щодо дієздатної моделі “нейтралітету” не будуть усунені, ми не погоджуємося з тим, що російським і білоруським спортсменам слід дозволити повернутися до змагань, – наголошується в листі.

Наразі МОК вивчає можливості допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024 у так званому нейтральному статусі. Тобто ці спортсмени не повинні представляти на змаганнях свою країну чи будь-яку організацію в своїй країні.

У більшості олімпійських видів спорту росіян та білорусів усунули від міжнародних змагань у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Однак ці спортсмени ще можуть отримати кваліфікацію на змаганнях а Азії.

Нещодавно Велика Британія та ще 34 країни виступили проти допуску атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, доки Кремль не припинить війну проти нашої держави. Вони висловили занепокоєння з приводу приналежності багатьох російських спортсменів до армії РФ.

– З огляду на заявлену позицію МОК про те, що остаточних рішень не ухвалено, ми наполегливо закликали МОК розглянути питання, підняті всіма країнами, і відповідно переглянути свою пропозицію… Я хотіла б почути вашу думку з цього питання і попросити вас приєднатися до нас, щоб чинити тиск на МОК для вирішення проблем, які були порушені в нашій заяві, – йдеться в листі Фрейзер до спонсорів.

Раніше в МОК анонсували додаткові консультації з приводу допуску до змагань спортсменів з РФ та Білорусі. В комітеті аргументують свою позицію начебто “об’єднавчою місією Олімпійського руху” та “повагою прав усіх спортсменів без будь-якої дискримінації”.

Президент України Володимир Зеленський та Верховна Рада закликали партнерів не допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024.

А міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт припустив, що Україна може відмовитися від участі в Олімпійських іграх-2024 в разі допуску спортсменів з РФ та Білорусі.