Для України час вимірюється життями! Експрезидент Естонії закликала надати ЗСУ винищувачі

Березень, 11 в 16:02

Західні партнери мають негайно надати Україні винищувачі, оскільки кожен день, витрачений на роздуми, приносить нові жертви та віддаляє перемогу над Росією.

Про це в інтерв’ю Tagesspiegel заявила президент Естонії (2016 – 2021) Керсті Кальюлайд.

– Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, то ми повинні їм допомогти. Щодня на фронті гинуть близько 100 українських військових і близько 300 отримують поранення. Щодня, – наголосила вона.

Кальюлайд каже, що розуміє нетерпіння українців, оскільки для них “час вимірюється не годинами, а людськими життями”.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур 26 лютого під час візиту до Києва оголосив про новий пакет допомоги, який включає штурмові гвинтівки, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори, зарядні пристрої, а також одяг.

У січні стало відомо, що Естонія передає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці.

Джерело: Tagesspiegel