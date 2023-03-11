Танкер під прапором Греції був поблизу місць вибухів Північних потоків – ЗМІ

Березень, 11 в 16:19

Танкер Minerva Julie під прапором Греції з 6 вересня 2022 року протягом тижня перебував у Балтійському морі неподалік від місць, де були вибухи на російських газопроводах Північний потік.

Попри те, що від європейських слідчих з’являються нові подробиці, одна з найбільш інтригуючих підказок, які нещодавно з’явилися, походить не від офіційних розслідувань, а від 29-річного аналітика Олівера Александера.

Він витратив місяці на аналіз даних морської автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) із суден, які проходили поблизу місця трьох із чотирьох розривів трубопроводу незадовго до пошкодження.

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Аналітик помітив, що танкер Minerva Julie прямував із Роттердаму, сім днів (з 6 до 12 вересня) провів у Балтійському морі, а потім вирушив до Таллінну. Судно стало на якір у Санкт-Петербурзі 18 вересня, а вибух на газопроводах стався 26 вересня.

Виявлені аналітиком відомості не вказують на те, що цей танкер причетний до вибухів, але екіпаж міг стати випадковим свідком диверсії на трубопроводах. Minerva Julie був приблизно в тому ж місці, де яхта, яка могла перевозити вибухівку, за даними німецьких ЗМІ.

Власник Minerva Julie підтвердив зупинку судна в Балтійському морі. За його словами, це стандартна практика — екіпаж танкера чекав на оновлені інструкції, які стосуються рейсу.