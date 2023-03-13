Березень, 12 в 23:30

Експрезидент Грузії Михеіл Саакашвілі перебуває на межі смерті в лікарні, куди його перевели з в’язниці.

Про це повідомляє канал Sky News, журналісти якого змогли отримати письмовий коментар політика.

– Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час в ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає пекельного болю, – відповів Саакашвілі на питання про те, наскільки він близький до смерті.

Адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що стан здоров’я Саакашвілі погіршується з кожним днем.

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– Це жахлива ситуація. Він схожий на в’язня концтабору в нацистській Німеччині, – заявив адвокат.

Крім цього, Саакашвілі звернувся до тисяч демонстрантів, які вийшли на вулиці Тбілісі, протестуючи проти нових законів.

– Будьте дуже пильними, будьте готові до мобілізації в найкоротші терміни, через мстивий настрій режиму олігархів, – написав Саакашвілі.

Нагадаємо, що Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він вирішив повернутися на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Його звинуватили у незаконному перетині кордону Грузії – така стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.