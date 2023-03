На Близькому Сході укладено свого роду мирний договір між Саудівською Аравією та Іраном, які десятиліттями ворогували один з одним. І посередником тут виступають не Сполучені Штати, а Китай.

Як пише The New York Times, це “одна з найголовніших і найбурхливіших подій, які будь-хто міг собі уявити”.

Видання називає це “зрушенням, яке змусило запаморочити голови в столицях по всьому світу”.

Американці, які протягом останніх трьох чвертей століття були центральними дійовими особами на Близькому Сході та майже завжди перебували в кімнаті, де все відбувалося, тепер опинилися на узбіччі в момент значних змін.

Своєю чергою китайці, які протягом багатьох років відігравали лише другорядну роль у регіоні, раптово перетворилися на нового впливового гравця.

При цьому ізраїльтяни, які обходили саудитів у боротьбі з їхніми взаємними супротивниками в Тегерані, тепер ставлять собі питання, куди це їх заведе, пише NYT.

Білий дім президента США Джо Байдена публічно привітав відновлення дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном і не висловив явного занепокоєння з приводу участі Пекіна у зближенні цих двох країн. У приватному порядку помічники Байдена вважають, що прориву надають надто великого значення, насміхаючись над припущеннями про те, що він свідчить про ослаблення американського впливу в регіоні, пише NYT.

Однак, за словами незалежних аналітиків, залишається неясним, наскільки далеко зайде зближення між Саудівською Аравією та Іраном.

Однак це не означає, що суніти з Ер-Ріяда і шиїти з Тегерана відкинули всі свої глибокі і явні розбіжності.

Ключем до угоди, згідно з тим, що саудівці повідомили американцям, було зобов’язання Ірану припинити подальші напади на Саудівську Аравію і згорнути підтримку груп бойовиків, які нападають на королівство.

Іран і Саудівська Аравія фактично ведуть руйнівну маріонеткову війну в Ємені, де повстанці-хуті, підтримувані Тегераном, упродовж восьми років б’ються із саудівськими військами. Перемир’я, укладене торік за підтримки ООН та адміністрації Байдена, значною мірою зупинило бойові дії.

На початку минулого року ООН підрахувала, що за час війни від насильства, голоду та хвороб загинуло понад 377 тис. осіб. Водночас хутисти випустили сотні ракет і озброєних безпілотників по Саудівській Аравії.

Саудівська Аравія домагалася припинення військових дій з Іраном протягом багатьох років, спершу на переговорах у Багдаді, які в підсумку ні до чого не призвели. Представники адміністрації Байдена заявили, що саудівці поінформували їх про обговорення в Пекіні, але американці висловили скептицизм з приводу того, що Іран виконуватиме свої нові зобов’язання.

Спадкоємний принц Мухаммед бін Салман, фактичний правитель Саудівської Аравії, який підтримує тісні зв’язки з колишнім президентом США Дональдом Трампом і допоміг забезпечити фінансування інвестиційної компанії, створеної Джаредом Кушнером, зятем колишнього президента, у розмірі $2 млрд, веде складну дипломатичну гру з моменту приходу до влади Байдена.

Одного разу Байден присягнувся зробити Саудівську Аравію державою-“ізгоєм” за організацію вбивства Джамаля Хашоггі, саудівського оглядача газети The Washington Post, який проживав у США. Але торік він неохоче погодився відвідати королівство, оскільки прагнув знизити ціни на газ, які частково зросли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Намагаючись згладити відносини із саудівцями, Джо Байден зазнав різкої критики за тепле привітання, яке набуло широкого розголосу, між Байденом і кронпринцом, який, на думку ЦРУ, несе відповідальність за вбивство і розчленування Хашоггі.

