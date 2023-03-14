Березень, 13 в 23:40

Білий дім направив Конгресу США проєкт оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік, який передбачає рекордні в мирний час витрати у розмірі $886 млрд.

Згідно з проєктом, $842 млрд будуть спрямовані на потреби Пентагону і $44 млрд – на програми, пов’язані з обороною, Федеральному бюро розслідувань, Міністерству енергетики та іншим відомствам.

Загальна сума видатків на оборону 2024 року на $28 млрд перевершить бюджет 2023 року.

Зараз дивляться

Проєкт оборонного бюджету США вперше передбачає закупівлю ракет та інших боєприпасів за багаторічними контрактами. За даними ЗМІ, це може бути пов’язане з підготовкою до потенційного військового конфлікту із Китаєм.

Також бюджет прискорює темпи закупівлі Пентагоном винищувачів п’ятого покоління F-35, які будуть основою повітряної могутності США в найближчому майбутньому, передбачає модернізацію ядерної “тріади”, суднобудування й розвиток космічного потенціалу.

Допомога Україні з боку Міністерства оборони США в проєкті бюджету на 2024 фінансовий рік залишилася такою ж самою, як і в попередньому році – $300 млн.

Як пояснили у відомстві, у випадку необхідності додаткового фінансування Києва може бути підготовлено ще один додатковий запит.