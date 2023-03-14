Нідерланди передадуть Україні кораблі для знешкодження мін та організують навчання

Березень, 14 в 20:53

Нідерланди оголосили про передавання українським військовим кораблів, які допоможуть береговій охороні виявити та знешкодити міни, й анонсували організацію навчань для підрозділів.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час брифінгу в Одесі. За її словами, системи планують передати Україні у 2025 році.

– У Нідерландах, як у мореплавній державі, є велика морська традиція. Ми розуміємо стратегічну й економічну важливість гаваней в Одесі для того, щоб імпортувати їжу. Безумовно, це має зв’язок зі світом. Нідерланди надають два мінні тральщики класу Alkmaar. Ми розпочнемо готувати українські підрозділи, щоб вони знали, як використовувати ці човни, – розповіла вона.

Міністр оборони Нідерландів зазначила, що Одеська область має стратегічну й економічну важливість для дії зернової угоди.

Зараз дивляться

Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що розмінування територій відбудеться після закінчення війни.

Це пов’язано з тим, що Україні не можна розмінувати море, поки є загроза з боку Російської Федерації. Водночас тральщики не зможуть зайти у Чорне море через рішення Туреччини закрити Босфор для військових кораблів.