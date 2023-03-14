Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Рамштайн-10 відбудеться 15 березня – Резніков

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зустріч у форматі Рамштайн
Фото: Міноборони

Засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже завтра, 15 березня. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков зазначив, що під час зустрічі з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен вони обговорили важливі питання в межах підготувань до наступного засідання Рамштайн.

Він розповів, що сьогодні завершився дводенний візит до України глави Міноборони Нідерландів, з якою вони разом відвідали Миколаївську й Одеську області.

Зараз дивляться

– Я вдячний за всю допомогу та підтримку, яку отримує Україна та наші Збройні сили від уряду й народу Нідерландів, – зазначив Резніков.

Читайте
Дебати щодо літаків для України в процесі, шукаємо найкращу платформу – Міноборони Нідерландів

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка