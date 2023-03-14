Рамштайн-10 відбудеться 15 березня – Резніков
Фото: Міноборони
Засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже завтра, 15 березня. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Резніков зазначив, що під час зустрічі з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен вони обговорили важливі питання в межах підготувань до наступного засідання Рамштайн.
Він розповів, що сьогодні завершився дводенний візит до України глави Міноборони Нідерландів, з якою вони разом відвідали Миколаївську й Одеську області.
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– Я вдячний за всю допомогу та підтримку, яку отримує Україна та наші Збройні сили від уряду й народу Нідерландів, – зазначив Резніков.