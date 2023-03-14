Рамштайн-10 відбудеться 15 березня – Резніков

Березень, 14 в 20:23

Засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже завтра, 15 березня. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков зазначив, що під час зустрічі з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен вони обговорили важливі питання в межах підготувань до наступного засідання Рамштайн.

Він розповів, що сьогодні завершився дводенний візит до України глави Міноборони Нідерландів, з якою вони разом відвідали Миколаївську й Одеську області.

Зараз дивляться