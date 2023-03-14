Березень, 14 в 12:27

Велика Британія та Австралія побудують перше покоління атомних підводних човнів AUKUS на основі провідного у світі британського проєкту субмарин.

Про це йдеться в повідомленні уряду Великої Британії.

У вересні 2021 року Велика Британія, Австралія та США підписали договір AUKUS про атомні підводні човни, у межах якого Австралія отримає вісім підводних човнів.

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Австралія вибрала для себе модель підводних човнів на основі британських субмарин. Водночас підводні човни будуть оснащені передовими американськими технологіями.

Австралія протягом наступного десятиліття працюватиме над створенням своєї промислової бази підводних човнів і будуватиме свої підводні човни в Південній Австралії, а деякі компоненти вироблятимуться у Великій Британії.

Перші британські підводні човни, побудовані за цим проєктом, будуть поставлені наприкінці 2030-х років для заміни наявних кораблів класу Astute, а перші австралійські підводні човни з’являться на початку 2040-х років.

Підводні човни SSN-AUKUS будуть найбільшими, найсучаснішими і найпотужнішими ударними підводними човнами, які коли-небудь експлуатувалися Королівським флотом, поєднуючи в одному кораблі найкращі у світі датчики, дизайн і озброєння.

Варто зауважити, що у 1958 році Вашингтон надав Лондону як союзнику атомні технології. Австралія стане другою країною, з якою США поділяться своїми секретними розробками.