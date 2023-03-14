Березень, 14 в 17:50

Рада ЄС підтримала збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру (EPF) на €2 млрд у 2023 році. Саме з цього фонду виділяють кошти на військову допомогу для України.

Як поінформували в пресслужбі Ради ЄС, фінансову стелю фонду планують збільшити до €7,979 млрд на період до 2027 року.

Це рішення є наслідком політичної угоди, досягнутої в грудні минулого року. Тоді країни ЄС вирішили збільшити фінансову стелю фонду на €2 млрд у 2023 році та передбачити можливість подальшого зростання на більш пізньому етапі.

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Крім того, Рада ЄС затвердила витрати на військові навчання в Євросоюзі з управління кризовими ситуаціям в 2023 році на рівні €5 млн. Євросоюз також вирішив запровадити більшу гнучкість у зборі та використанні фінансових внесків країн-членів та у використанні цих коштів Європейським фондом миру

Як зазначив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, фонд став невід’ємною частиною просування миру та безпеки в усьому світі.

– Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, а й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, – наголосив Боррель.

Європейський фонд миру (EPF) було створено в березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями. Мета заснування фонду – запобігання конфліктам, збереження миру, зміцнення міжнародної безпеки та стабільності.

Фінансування EPF здійснюється за рахунок внесків держав-членів ЄС. Спочатку Європейський фонд миру мав загальний фінансовий ліміт на рівні €5 млрд на період 2021-2027 років. Щорічний ліміт становив від €420 млн у 2021 році до €1,132 млрд у 2027 році.

Саме завдяки цьому фонду Євросоюз підтримує Збройні сили України (було вже виділено сім пакетів військової допомоги).

Також через механізм EPF допомогу отримують Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван та Мавританія.

На початку березня посли країн Євросоюзу погодили виділення €2 млрд Європейському фонду миру, з якого фінансуються постачання зброї для України.

Джерело: Рада ЄС