Україна здобула першу перемогу у справі боргу Януковича на $3 млрд у Верховному суді Британії

Березень, 15 в 14:50

Верховний суд Великої Британії виніс рішення щодо позики на $3 млрд, яку Віктор Янукович взяв у Володимира Путіна в грудні 2013 року перед втечею з України.

Судді одноголосно ухвалили, що у справі не може бути винесено рішення у порядку спрощеного провадження.

– Україні варто дозволити захищати позов на підставі примусу, але лише тією мірою, в якій він ґрунтується на примусі особи або речей в результаті ймовірної погрози застосування сили з боку Росії. Захист України з питань спроможності, повноважень і контрзаходів має бути викреслений, – йдеться у повідомленні.

На рішення суду вже відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter.

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– Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді Великої Британії у справі щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів. Суд вирішив, що захист Україні на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами! – написав президент України Володимир Зеленський.

Тим часом у Міністерстві фінансів України зазначили, що Росія намагалась переконати суд ухвалити рішення на користь Москви, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження Верховним судом своїх дій.

– Але, у кінцевому підсумку, Верховний суд відхилив прохання Росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів, – прокоментували у Мінфіні.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, суд визнав сильну позицію захисту України щодо примусу та погроз Росії застосувати силу, які РФ чинила ще у 2013 році, щоб примусити Україну випустити ці єврооблігації.

– Тепер Кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді, – зауважив він.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупила Росія.

18 грудня 2015 року Кабмін України ввів мораторій на виплату боргу Москві.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона про стягнення $3 млрд.