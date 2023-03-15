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Відплив на 150 кілометрів: британські полярники показали айсберг розміром з Лондон, який відколовся в Антарктиді

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
айсберг

Британські полярники показали айсберг розміром з Лондон, який відколовся від антарктичного шельфового льодовика Бранта 22 січня та вже відплив 150 кілометрів на південь. 

Відео з крижаним гігантом A81 оприлюднила Британська антарктична служба (BAS).

За словами експертів площа айсберга сягає 1550 км². Полярники порівнюють айсберг з Лондоном, який площею 1572 км². 

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– Динамічне аерофотознімання показує, наскільки масивною є ця крижана брила, що виглядає як нескінченне простирадло навіть з висоти. Але те, що ми бачимо, – це лише частина маси айсберга, більша частина якого простягається на сотні метрів у глибину, – кажуть дослідники.

Айсберг відколовся від льодовика за десятиліття після появи перших тріщин – зрештою, велика тріщина під назвою Провалля-1 (Chasm-1) простяглася через увесь шельфовий льодовик. 

Тоді айсберг A81 приєднався до інших фрагментів льодовика, що плавають у морі Ведделла.

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Фото: скріншот з відео

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