Відплив на 150 кілометрів: британські полярники показали айсберг розміром з Лондон, який відколовся в Антарктиді
Британські полярники показали айсберг розміром з Лондон, який відколовся від антарктичного шельфового льодовика Бранта 22 січня та вже відплив 150 кілометрів на південь.
Відео з крижаним гігантом A81 оприлюднила Британська антарктична служба (BAS).
За словами експертів площа айсберга сягає 1550 км². Полярники порівнюють айсберг з Лондоном, який площею 1572 км².
– Динамічне аерофотознімання показує, наскільки масивною є ця крижана брила, що виглядає як нескінченне простирадло навіть з висоти. Але те, що ми бачимо, – це лише частина маси айсберга, більша частина якого простягається на сотні метрів у глибину, – кажуть дослідники.
Айсберг відколовся від льодовика за десятиліття після появи перших тріщин – зрештою, велика тріщина під назвою Провалля-1 (Chasm-1) простяглася через увесь шельфовий льодовик.
Тоді айсберг A81 приєднався до інших фрагментів льодовика, що плавають у морі Ведделла.
Фото: скріншот з відео