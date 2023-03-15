Як російський Су-27 міг збити дрон MQ-9 Reaper: телеканал CBS змоделював ситуацію
Російський винищувач Су-27 у вівторок, 14 березня, збив пропелер американського безпілотника MQ-9 Reaper в міжнародному повітряному просторі, в результаті чого той впав у Чорне море.
Американський телеканал CBS змоделював відео, як могло виглядати зіткнення літака з дроном.
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У Пентагоні вже підтвердили факт зіткнення американського безпілотника MQ-9 з російськими винищувачами Су-27.
Там також вважають, що літак, ймовірно, також пошкоджений.
Через цей інцидент російського посла викликали до Державного департаменту США.
Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що зіткнення американського безпілотника MQ-9 з російськими винищувачами Су-27 не спричинить ескалацію прямого конфлікту між Росією та США.
Фото: скрин відео CBS