Березень, 15 в 11:38

Російський винищувач Су-27 у вівторок, 14 березня, збив пропелер американського безпілотника MQ-9 Reaper в міжнародному повітряному просторі, в результаті чого той впав у Чорне море.

Американський телеканал CBS змоделював відео, як могло виглядати зіткнення літака з дроном.

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У Пентагоні вже підтвердили факт зіткнення американського безпілотника MQ-9 з російськими винищувачами Су-27.

Там також вважають, що літак, ймовірно, також пошкоджений.

Через цей інцидент російського посла викликали до Державного департаменту США.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що зіткнення американського безпілотника MQ-9 з російськими винищувачами Су-27 не спричинить ескалацію прямого конфлікту між Росією та США.

Фото: скрин відео CBS