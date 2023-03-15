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Як російський Су-27 міг збити дрон MQ-9 Reaper: телеканал CBS змоделював ситуацію

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Як російський Су-27 міг збити дрон MQ-9 Reaper

Російський винищувач Су-27 у вівторок, 14 березня, збив пропелер американського безпілотника MQ-9 Reaper в міжнародному повітряному просторі, в результаті чого той впав у Чорне море.

Американський телеканал CBS змоделював відео, як могло виглядати зіткнення літака з дроном.

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У Пентагоні вже підтвердили факт зіткнення американського безпілотника MQ-9 з російськими винищувачами Су-27.

Там також вважають, що літак, ймовірно, також пошкоджений.

Через цей інцидент російського посла викликали до Державного департаменту США.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що зіткнення американського безпілотника MQ-9 з російськими винищувачами Су-27 не спричинить ескалацію прямого конфлікту між Росією та США.

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Над Чорним морем зіткнулися російський Су-27 і американський дрон MQ-9 Reaper

Фото: скрин відео CBS

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