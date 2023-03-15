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Затоплені вулиці та будівлі, людей евакуюють на човнах. У Туреччині добу не вщухає злива, є загиблий

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
наслідки зливи у Туреччині 15 березня
Фото: Getty Images

Відучора регіони Туреччини, які постраждали від нищівних землетрусів, потерпають від сильних злив, що затопили будинки, лікарні та підприємства. Влада країни повідомляє про одного загиблого.

Про це повідомляє Daily Sabah.

– Одна людина загинула і четверо вважаються зниклими безвісти в результаті затоплення садового господарства в районі Тут в Адиямані, де пройшли сильні зливи, – повідомив губернатор Нуман Хатіпоглу.

Сильний дощ також затопив відділення інтенсивної терапії в навчально-дослідницькій лікарні Шанлиурфа Ейюбіє. Пацієнтів довелося евакуювати до іншої лікарні.

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За прогнозами синоптиків, злива триватиме ще протягом дня 15 березня. Через негоду уряд скасував заняття в школах у Шанлиурфі.

наслідки зливи у Туреччині 15 березня

Військовий на руках евакуює дівчинку/Фото: Getty images

Державна метеорологічна служба Туреччини (TSMS) опублікувала прогноз погоди на 14-20 березня та оголосила помаранчевий рівень небезпеки для південно-східного регіону, який нещодавно постраждав від двох потужних землетрусів.

Провінції Адияман, Діярбакир, Елязиг, Малатья, Кахраманмараш, Мардін, Сівас, Шанлиурфа та Кіліс були серед провінцій, позначених помаранчевим кольором через можливі сильні зливи.

Нагадаємо, внаслідок кількох потужних землетрусів на початку лютого, які зачепили Туреччину та Сирію, загинули понад 52 тисячі людей.

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