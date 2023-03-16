Ізраїль схвалив для України ліцензії на експорт систем захисту від безпілотників – ЗМІ

Березень, 16 в 13:55

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем глушіння безпілотників, які допоможуть Україні боротися з іранськими БПЛА.

Про це пише видання Axios.

Уперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль схвалив ліцензії на оборонний експорт для України.

Зараз дивляться

Ізраїль протягом усього минулого року намагався не надавати військової допомоги Україні, побоюючись, що це спричинить напруженість у відносинах з Росією і завдасть шкоди інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії.

Київ зазначає, що надання Україні систем озброєння не суперечить інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про те, як працюють їхні безпілотники, і потім їх вдосконалювати.

За словами ізраїльських та українських чиновників, схвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Ґаллантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого.

Ліцензії схвалили для двох ізраїльських компаній – Elbit і Rafael – які розробляють системи захисту від безпілотників.

Делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб отримати презентацію про системи захисту від безпілотників. Але угоду поки що не підписали.

Системи, які Ізраїль запропонував придбати Україні, використовують засоби радіоелектронної боротьби для глушіння та знищення безпілотників. Радіус дії систем становить близько 25 миль (40,2 км), вони можуть бути розміщені поблизу електростанцій або інших важливих об’єктів.

Зараз Україні вдається перехоплювати безпілотники в 75-90% випадків.

Фото: ГУР МО