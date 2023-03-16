Солдатів кидають у бій хвилями без будь-якої координації. Головний генерал США Міллі про тактику РФ

Березень, 16 в 10:30

Росіяни втрачають сотні людей на день у бездумних лобових атаках.

Таку заяву на брифінгу із головою Пентагону Ллойдом Остіном зробив начальник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

За словами генерала, військові запаси Росії швидко виснажуються, а її солдати деморалізовані, ненавчені, невмотивовані мобілізовані та ув’язнені, яких підводить керівництво.

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Він наголосив, що російських солдатів кидають у бій хвилями без будь-якої координації та спрямування.

– Росія продовжує жорстоко розплачуватись життям та бойовою технікою за продовження війни на свій вибір. Сильно недотреновані, погано керовані, погано оснащені сили проводять бездумні лобові атаки та жертвують сотнями на день, — заявив воєначальник.

Міллі зазначив, що ЗСУ продовжують вражати системи зв’язку та логістики РФ, а окупанти не мають ефективних командирів тактичного рівня та належного обладнання — тому Москва веде війну на виснаження.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 162 560 своїх військових, з них 1040 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу, 15 березня.