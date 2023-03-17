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Факти / Світ / Світові новини

Блінкен назвав суверенним правом Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен вважає, що рішення уряду Польщі передати Україні винищувачі є суверенним кроком країни.

Про це Ентоні Блінкен сказав журналістам на брифінгу.

За його словами, кожна країна може на свій розсуд надавати допомогу, яку вважатиме за потрібне.

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Наразі й США, і інші країни зосередилися на тому, щоб Україна отримала все необхідне для свого захисту і для майбутнього контрнаступу.

– Щодо рішення Польщі надати Україні літаки – послухайте, це суверенні рішення країн, які самі вирішують, як допомогти Україні захиститися від російської агресії. Різні країни роблять різні речі у відповідь на те, що у них є і які передбачувані потреби України, – зазначив Ентоні Блінкен.

Він також зазначив, що будь-яка допомога США Україні узгоджувалася з українцями та партнерами.

За словами Блінкена, не буде правильним зациклюватися на якійсь конкретній системі озброєння в певний момент часу. Але є розуміння того, що Україні завжди потрібні основні види зброї: системи ППО, артилерія, боєприпаси, бронетехніка тощо.

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Напередодні стало відомо, що Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

Словаччина також готова надати Україні винищувачі МіГ-29.

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