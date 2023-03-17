Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Рішення, з якого почнеться історична відповідальність: Зеленський про ордер МКС на арешт Путіна

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – це історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 17 березня 2023 року.

Зараз дивляться

– Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, у якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність, – наголосив глава держави.

Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині – депортації українських дітей та незаконному переміщенні тисячі малюків на територію держави-терориста.

– У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації окупантом українських дітей. Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою, – наголошує президент.

За його словами, здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста.

– Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло. І воно починається саме з першої посадової особи цієї держави, – стверджує Зеленський.

Читайте
Зараз двійники вирішують, хто з них Гаазький: соцмережі про ордер МКС на арешт Путіна

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка