Рішення, з якого почнеться історична відповідальність: Зеленський про ордер МКС на арешт Путіна

Березень, 17 в 20:34

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – це історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 17 березня 2023 року.

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– Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, у якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність, – наголосив глава держави.

Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині – депортації українських дітей та незаконному переміщенні тисячі малюків на територію держави-терориста.

– У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації окупантом українських дітей. Але реальна, повна кількість депортованих може бути значно більшою, – наголошує президент.

За його словами, здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста.