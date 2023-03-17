США уважно стежитимуть за зустріччю Сі Цзіньпіна з Путіним наступного тижня

Березень, 17 в 16:22

США уважно стежитимуть за зустріччю Сі Цзіньпіна та Путіна, яка відбудеться наступного тижня, поки Китай зважує, чи відправляти зброю в Росію.

Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, сам саміт не став несподіванкою для Білого дому, оскільки повідомлення про те, що така зустріч може відбутися, надходили вже кілька тижнів.

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Проте, є побоювання, що партнерство “без обмежень”, яке Сі Цзіньпін та Путін закріпили під час попередніх зустрічей, може поглибитися під час переговорів віч-на-віч.

– Очевидно, що Росія має свої власні інтереси, намагаючись втягнути інші країни в цей конфлікт, якщо це можливо, але наша позиція залишається незмінною, незалежно від того, зустрінуться вони чи ні, – заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Занепокоєння серед американських чиновників викликає не те, що китайська зброя допоможе Росії здобути вирішальну перемогу в Україні, а той факт, що це дасть можливість затягнути конфлікт, який, вигідний Путіну.

– Ми вважаємо, що важливо, щоб Китай бачив перспективу України. Очевидно, що мотивація Росії є огидною. Вони незаконно вторглися і окупували Україну. Ми сподіваємося, що президент Сі та китайський уряд зможуть зрозуміти, які саме наслідки має їхня підтримка Росії, – сказав прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

Також американські чиновники заявили, що працюють над тим, щоб Сі Цзіньпін поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. Вони вважають, що розмова безпосередньо з Зеленським може виявитися корисною.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію вже наступного тижня. Метою цього візиту є “заклик до миру” та “сприяння переговорам”.

Велика Британія закликала Китай використати візит президента Сі Цзіньпіна до Москви, щоб переконати Володимира Путіна вивести російські війська з України.